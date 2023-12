Besucht Britney Spears etwa bald Jeanette Biedermanns Show?

Gibt es bald ein Wiedersehen? Jeanette Biedermann (43) ist seit Jahrzehnten eine bekannte deutsche Sängerin. Dabei begeistert sie ihre Fans mit Songs wie "Rock my Life" oder performte bereits gemeinsam mit Ronan Keating (46) den Hit "We've got Tonight". Aber auch mit einer weltberühmten Künstlerin teilt die Musikerin eine ganz besondere Verbindung seit vielen Jahren und möchte diese daher wiedersehen: Jeanette will Britney Spears (42) zu "Your Songs" einladen!

Gegenüber Bild verrät die "It's Over Now"-Interpretin, dass sie ein altes Erinnerungsstück an ihre frühere Bekannte besitze: "Britney hat mir eine Hose geschenkt, als wir uns bei ihrem Konzert im Berliner Velodrom getroffen haben. Ich habe die Hose seit den 2000er-Jahren nicht mehr getragen." Seither kam es zu keinem weiteren Treffen und daher freue sie sich, die "Toxic"-Interpretin in ihrer musikalischen Show "Your Songs" im Jahr 2024 einzuladen.

Nebenbei ließ sich Jeanette zuletzt in weiteren TV-Formaten blicken. So hatte sie unter anderem als Gegenspielerin von Janin Ullmann (42) bei Schlag den Star vor der Kamera gestanden. Und auch bei The Masked Singer legte die Sängerin einen funkelnden Auftritt hin.

Getty Images Jeanette Biedermann 2018

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

Getty Images Jeanette Biedermann als Discokugel bei "The Masked Singer"

