Charlie Sheen und Denise raufen sich für Kinder zusammen

Nach langer Zeit! Charlie Sheen (58) hat in seinem Leben einiges verändert. Seit sechs Jahren ist der Schauspieler wieder nüchtern und konzentriert sich auf sein Wohlbefinden. 2002 hatte der US-Amerikaner Denise Richards (52) geheiratet und die zwei gemeinsamen Töchter Lola und Sami mit ihr bekommen. Allerdings folgte drei Jahre später die Trennung. Zwischen den Eltern war lange Zeit eine kritische Stimmung. Doch auch das änderte sich. Jetzt haben Charlie und Denise ein gutes Verhältnis zueinander!

Das ehemalige Ehepaar hatte in seiner Zeit viele Höhen und Tiefen erlebt. Nach ein paar Jahren Abstand und einer neuen Lebenssituation konnten sie sich wieder zusammenraufen. Im Interview mit People verrät der Two and a half Men-Darsteller: "Wir sind absolut freundschaftlich" und reflektiert: "Das Einzige, was zählt, sind die Kinder. Wir wussten, dass wir unseren Unsinn aufgeben und uns auf die Kinder konzentrieren mussten, denn sie hatten mit unserem ganzen Mist nichts zu tun."

Neben den Kindern mit Denise hat der Hollywood-Star weiteren Nachwuchs mit Brooke Mueller (46). Die Schauspielerin kämpft seit Jahren mit Drogenproblemen. Derzeit kümmert sich Charlie als alleinerziehender Vater um die beiden Jungs.

Instagram / samisheen Sami Sheen und Denise Richards im Mai 2022

MEGA Schauspieler Charlie Sheen

Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen

