Für Chryssanthi Kavazi war das Jahr 2023 voller Highlights

Chryssanthi Kavazi (34) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Vor wenigen Monaten gab die Schauspielerin bekannt, dass sie und ihr Mann Tom Beck (45) wieder Eltern werden. Der zweite Nachwuchs soll im Frühling zur Welt kommen. Während der Schwangerschaft stand sie aber weiterhin für das GZSZ-Special in Paris vor der Kamera. Doch das macht ihr offenbar nichts aus: Chryssanthi ist mit dem Jahr 2023 total happy!

"Für mich privat gab es dieses Jahr mehrere Highlights, für die ich sehr dankbar bin: Let's Dance, das große GZSZ-Special in Paris und meine Schwangerschaft, die letztendlich alles übertrifft", resümiert die 34-Jährige im RTL-Interview das Jahr. Für Chryssanthi könnte es momentan gar nicht besser laufen: "Ich bin total glücklich!"

Kurzzeitig hielten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die Beauty eventuell auch schon während ihrer Teilnahme an "Let‘s Dance" schwanger gewesen könnte. Diese Spekulationen dementierte Chryssanthi aber schnell via Instagram: "Nee, ich war noch nicht schwanger bei 'Let‘s Dance''', also nicht in der Zeit", antwortete sie offen und ehrlich.

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im September 2023

RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff, Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Daniel Noah, GZSZ-Stars

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov

