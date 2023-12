Historischer Ort: Prinz William gedenkt der Liebe seiner Oma

Hier begann eine besondere Liebesgeschichte. Zeit ihres Lebens waren Queen Elizabeth II. (✝96) und ihr Mann Prinz Philip (✝99) ein eingeschworenes Team gewesen. Von der Traumhochzeit bis zu Philips Tod im April 2021 hatte das Ehepaar als Inbegriff royaler Liebe gegolten. Begonnen hatte alles am Britannia Royal Naval College. Und diesem stattet nun Prinz William (41) einen Besuch ab und nutzt den Moment, um sich an die Liebesgeschichte seiner Großeltern zu erinnern.

Wie People berichtet, besucht William die Marineschule stellvertretend für seinen Vater König Charles (75) anlässlich der sogenannten Lord High Admiral's Division, an der die junge Elizabeth ihrem späteren Ehemann das erste Mal begegnete. "Das Britannia Royal Naval College hat immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist bekannt, dass sich meine Großmutter und mein Großvater hier kennengelernt haben, während mein Urgroßvater, König George VI., genau diese Aufgabe wahrnahm", erzählt der Thronfolger in liebevoller Erinnerung.

In den vergangenen Wochen bekam auch Charles die Gelegenheit, seiner verstorbenen Eltern zu gedenken. Zu Ehren der Queen und ihrem Gatten enthüllte er zum Festival of Remembrance ein Denkmal – ein Moment, der ihn sichtlich emotional stimmte, denn der Monarch hatte Tränen in den Augen. Immerhin hatte er zur Unterstützung nicht nur Gattin Camilla (76), sondern auch William, dessen Frau Prinzessin Kate (41) und seine Schwester Prinzessin Anne (73) dabei.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Getty Images Prinz William am Britannia Royal Naval College im Dezember 2023

ActionPress König Charles III., Royal

