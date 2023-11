König Charles gedenkt seiner Eltern und wird sehr emotional

Was für ein bewegender Moment! Im September vergangenen Jahres verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) im Alter von 96 Jahren. Die Monarchin saß 70 Jahre auf dem britischen Thron. Prinz Philip (✝99) war seiner Ehefrau während ihrer gesamten Regentschaft eine wichtige Stütze. Der dienstälteste Prinzgemahl verstarb rund ein Jahr vor der beliebten Königin. Nun enthüllte König Charles III. (74) zu Ehren seiner Eltern ein Denkmal!

Am Samstagabend gedachte die royale Familie anlässlich des Festival of Remembrance der gefallenen Soldaten des Commonwealth. Charles enthüllte dabei zwei Denkmäler, eins für seine Mutter und eins für seinen Vater. Der älteste Sohn von Elizabeth und Prinz Philip war sichtlich gerührt – als er die Statue seiner Mutter enthüllte, hatte der König Tränen in den Augen. Unterstützt wurde der 74-Jährige von Mitgliedern seiner Familie: Königin Camilla (76), Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41), aber auch seine Schwester Prinzessin Anne (73) nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Doch das ist nicht die einzige Gelegenheit, bei der König Charles seiner Eltern gedenkt. Vor Kurzem hielt der Regent seine erste Staatsrede und vergaß dabei auch nicht, seine Mutter zu erwähnen: "Im Gedenken an das Vermächtnis, das meine geliebte Mutter, die verstorbene Königin, hinterlassen hat und in Erinnerung an ihren Dienst an diesem Land und ihre Hingabe, halte ich als König die erste Rede seit über 70 Jahren."

Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Königin Camilla

Prinzessin Kate und Prinz William

Statue von Queen Elizabeth

