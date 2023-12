So feiern die europäischen Royals 2023 das Weihnachtsfest!

Auch die Royals freuen sich auf Weihnachten. In den meisten europäischen Königshäusern wird das Fest der Liebe mit viel Tradition gefeiert. Das gilt besonders für den britischen Palast, denn König Charles (75) liegt es wohl sehr am Herzen, die Konventionen seiner verstorbenen Mutter beizubehalten. Aber auch andere Adelshäuser feiern Weihnachten auf ihre ganz eigene Weise. So wird auch die dänische Königin Margrethe (83) in diesem Jahr das Fest wieder auf besondere Weise begehen.

