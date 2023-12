Verbringen Jamie Spears und Britney Weihnachten zusammen?

Jahre lang hatte Britney Spears' (42) Vater Jamie (71) Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen. Doch 2021 konnte sich die Sängerin endlich von seiner Vormundschaft befreien. In ihrem Buch "The Woman in Me" rechnet sie mit Jamie ab. Auch der schlechte Gesundheitszustand ihres Erzeugers scheint an dem angespannten Verhältnis der beiden nichts zu ändern. Nun muss Jamie anscheinend sogar das Fest der Liebe ohne seine Tochter verbringen!

Für die meisten bedeutet Weihnachten Zeit mit der Familie – so auch bei dem Unternehmer. Nun stehen die Feiertage vor der Tür, doch von seiner ältesten Tochter habe Jamie bisher nichts gehört, wie ein Insider TMZ berichtet. Von Britneys Seite aus herrsche "Funkstille". Eigentlich habe man in dieser besinnlichen Zeit mit einem Wiedersehen gerechnet. Aber immerhin eine Tochter wird Jamie an seiner Seite wissen: Er und Jamie Lynn (32) werden die nächsten Tage der Quelle zufolge gemeinsam in Louisiana verbringen. Was seine Älteste geplant hat, ist hingegen unbekannt.

Erst zu Beginn des Monats machte eine harte Nachricht die Runde: Laut einem Informanten werde Britney Jamie sein Verhalten in der Vergangenheit wohl nicht mehr vergeben. "Er hat ihr auf unvorstellbare Weise wehgetan und unabhängig davon, was mit seiner Gesundheit passiert, wird sie ihm niemals verzeihen, weder tot noch lebendig", erklärte er gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears

Anzeige

MEGA Jamie Spears im Dezember 2022 in Louisiana

Anzeige

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Anzeige

Glaubt ihr, es besteht noch die Chance, dass die beiden doch Weihnachten zusammen verbringen? Nein und das ist auch gut so! Hm, vielleicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de