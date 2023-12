Anna Cardwells Familie besucht mit ihrer Asche Disneyland

Sie wollen Weihnachten zusammen verbringen. Im Januar hatte June Shannons (44) Tochter Anna Cardwell (✝29) ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Ihre Fans nahm sie auf ihrer schweren Reise mit. Vor wenigen Wochen verkündete June dann traurige Neuigkeiten: Ihre Tochter ist gestorben. Das Fest der Liebe möchten ihre Liebsten aber wohl auch nach ihrem Tod mit ihr verbringen. Annas Familie nimmt ihre Asche mit nach Disneyland!

Wie eine familiennahe Quelle gegenüber TMZ berichtet, haben Anna und ihre Angehörigen bereits vor ihrem Tod geplant, Weihnachten in dem Freizeitpark zu verbringen. Dieses Vorhaben wollen sie offenbar noch immer in die Tat umsetzen: Annas Verwandtschaft soll ein Haus in der Gegend gemietet haben und dort die Woche verbringen. Angeblich hat sie vor, eine kleine Urne mit einem Teil von Annas Asche mitzunehmen, um das Gefühl zu haben, dass sie an den Feiertagen bei ihnen ist.

Schon vor einigen Tagen berichtete ein Insider gegenüber dem Blatt, dass jedes Familienmitglied einen Teil der Asche der TV-Persönlichkeit erhalten soll. Daraus wollen die Hinterbliebenen angeblich besonderen Schmuck oder Kristalle herstellen lassen, um Anna immer bei sich tragen zu können.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell mit ihrem Mann Eldridge Toney im Mai 2023

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

