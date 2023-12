Ist Timothée Chalamet der "Kardashian-Zirkus" etwa zu viel?

Geht es ihm zu schnell? Kylie Jenner (26) hatte bei einem Konzert von Sängerin Beyoncé (42) ihre neue Romanze mit Timothée Chalamet (27) öffentlich gemacht. Seitdem können die Reality-Bekanntheit und der Schauspieler die Finger nicht voneinander lassen und zeigen sich immer öfter gemeinsam vor den Kameras. Doch wie kommt ihr Liebster mit dem ganzen Trubel klar? Eine Expertin analysiert nun: Die Aufmerksamkeit um die Kardashian-Familie könnte Timothée überfordern!

Judi James, eine Expertin für Körpersprache, verrät gegenüber The Sun mehr dazu. "Der Kardashian-Zirkus scheint nicht zu seinem normalen Lebensstil oder seiner persönlichen Marke zu passen", stellt sie fest. Kylie sei in der Beziehung eher die Dominante, während es so aussieht, als würde er einfach alles mitmachen. "Es gibt mehrere nonverbale Anzeichen dafür, dass er die Dinge vielleicht lieber in seinem eigenen Tempo angehen oder etwas mehr Privatsphäre mit Kylie haben möchte", vermutet die Fachfrau.

Timothée soll bereits Kylies Kinder aus der vorherigen Beziehung mit Travis Scott (32) kennengelernt haben, offenbarte vor Kurzem ein Insider gegenüber OK!. Aire (1) und Stormi (5) sollen große Fans von dem Wonka-Darsteller sein. "Sie haben sich ihm ziemlich angenähert, weil er immer im Haus ist und bei ihnen übernachtet", plauderte der Informant aus.

