Zweite Chance: So ist Chiara Antonella und Wladis Beziehung!

Wie rosig ist es zwischen ihnen? Bei der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel traf Chiara Antonella (26) auf ihren Ex Wladi. Trotz seines Seitensprungs näherten sich die Blondine und der Tattoo-Liebhaber dort wieder an. Nach ihrem Exit hatten die beiden dann bekannt gegeben, dass sie tatsächlich erneut zueinandergefunden haben. Inzwischen gehen die Realitystars seit mehreren Monaten wieder gemeinsam durchs Leben. Promiflash hat nun nachgehakt: Wie läuft Chiara und Wladis Beziehung seither?

Im exklusiven Interview mit Promiflash steht das Pärchen jetzt Rede und Antwort. "Ich muss sagen, es läuft wirklich sehr, sehr gut – hätte ich auch gar nicht gedacht. Wir sind ein richtiges Team geworden", verrät die 26-Jährige. Ihr Liebster sieht das ganz ähnlich: "Ich hätte damit auch nicht gerechnet. Nach der Ausstrahlung war es schon ziemlich heftig, weil wir uns immer versteckt haben – aber die Zeit hat uns zusammengeschweißt."

Erst vor wenigen Wochen hatte die Beauty in einer Instagram-Story erklärt, wie sie Wladi das Fremdgehdrama verzeihen konnte. "Er hat sich unheimlich viel Mühe gegeben. Es ist natürlich schwer, Vertrauen aufzubauen, aber es ist nicht unmöglich", erklärte die TV-Bekanntheit. Zwar habe sie mit der Vergangenheit zu kämpfen gehabt, jedoch soll ihr Freund sich für sie zum Guten verändert haben.

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella im Juli 2023

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella und Wladi im Juli 2023

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella im September 2023

