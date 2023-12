Nicht "Wonka"-Style: Timothée Chalamet funkelt im Kettenhemd

Timothée Chalamet (27) funkelt mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette! Der US-amerikanische Schauspieler ist mit seinem aktuellen Filmprojekt gerade wieder in aller Munde: In "Wonka" tritt der "Call Me By Your Name"-Star als zauberhafter Chocolatier Willy Wonka in die Fußstapfen von Johnny Depp (60). In dem Streifen geht es um die Vorgeschichte von "Charlie und die Schokoladenfabrik". Auf der "Wonka"-Premiere in Frankreich posiert Timothée aber so gar nicht im "Wonka"-Style!

Auf diesen Bildern vom roten Teppich posiert der Hottie zwar genau wie seine Filmfigur in einem ziemlich exzentrischen Look – doch das Outfit des Schauspielers ist um einiges freizügiger: Timothée trägt ein funkelndes Kettenhemd, durch das sein nackter Oberkörper durchscheint. Zu dem strahlenden It-Piece kombiniert der mutmaßliche Freund von Kylie Jenner (26) eine graue Anzughose und schwarze Boots.

Mit dem schimmernden Oberteil stellt Timothée seine Co-Stars auf der Premiere ganz schön in den Schatten! Hugh Grant – der in "Wonka" den ulkigen Oompa Loompa verkörpert – trägt auf den Schnappschüssen einen simplen schwarzen Anzug aus Samt. Dazu kombiniert er ein schlichtes weißes Hemd.

Getty Images Timothée Chalamet, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Timothée Chalamet im Dezember 2023 in Paris

Getty Images Hugh Grant und Timothée Chalamet bei der "Wonka"-Premiere in Paris

