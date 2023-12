Liebesdrama: "Are You The One?"-Ryan weist Schuld von sich

Ryan Wöhrl ist derzeit bei Are You The One? auf der Suche nach seinem Perfect Match. Bisher hat der Hottie auch nichts anbrennen lassen: Nachdem er zunächst mit Edda Pilz angebandelt hatte, ging es kurze Zeit später mit Pia in den Boom Boom Room. Doch dann entwickelte er auf einmal großes Interesse an der Krankenschwester Jana Klein. Bei den Frauen stößt sein sprunghaftes Verhalten oft auf Unverständnis. Im Promiflash-Interview macht Ryan klar: Ihn trifft keine Schuld!

"Ich merke schon schnell, ob ich eine Frau intensiver kennenlernen möchte oder nicht, und ich gebe sehr viel, wodurch Frauen oft mehr hereininterpretieren", macht der Bayer im Gespräch mit Promiflash klar. Ryan habe allerdings zu große Töne gespuckt, als er davon sprach, gleich wieder verliebt zu sein: "Das hab ich tatsächlich einfach nur so gesagt." Der Influencer merke schnell, ob er eine Frau intensiver kennenlernen möchte oder nicht. "Aber zum Verlieben muss es dann schon wirklich sehr matchen", betont Ryan.

Wieso seine On-off-Flamme Edda immer noch auf eine gemeinsame Zukunft hofft, stieß bei dem Casanova auf Unverständnis: "Ich habe von Anfang an mit Edda kommuniziert, dass ich mir nicht vorstellen kann, sie draußen weiterhin kennenzulernen", äußerte sich Ryan gegenüber Promiflash. Er habe der Personaltrainerin nie eine Sicherheit gegeben.

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Frank Beer Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Frank Beer Edda, "Are You The One?"-Kandidatin

