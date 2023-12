Rassismus-Skandal: Prinzessin Kate ist bereit "zu kämpfen"!

Sie gibt nicht auf! Schon seit Wochen wird das britische Königshaus mit Negativschlagzeilen konfrontiert: In der niederländischen Version von Omid Scobies neustem Buch "Endgame" wurden angeblichen die Namen der Personen genannt, die sich einst rassistisch zum Aussehen von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghans (42) Sohn Archie (4) geäußert haben sollen: König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (41)! Seitdem sind alle Augen auf die zukünftige Königin gerichtet – doch Kate lässt sich davon nicht beirren!

Laut OK! macht der Autor Valentine Low in einem Interview deutlich, dass sich die 41-Jährige nicht so einfach geschlagen geben wird. "Sie hat in der Öffentlichkeit das Image, nett und freundlich und – ich wage es zu sagen – harmlos zu sein. Aber in Wirklichkeit ist sie willensstark, entschlossen und bereit, für das zu kämpfen, was sie will und was sie für richtig hält", erklärt der Journalist.

Bislang ließ die Frau von Prinz William (41) die Vorwürfe unkommentiert – diese Strategie soll Kate von keiner Geringeren als von Queen Elizabeth II. (✝96) gelernt haben. "Kate hält sich an die wichtigste Regel der Königin 'Beschwere dich nie, erkläre nie' und geht ihren täglichen Pflichten nach", erklärte die PR-Expertin Denise Palmer-Davies gegenüber The Sun.

Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Königin Camilla in Schottland, Juli 2023

Prinzessin Kate beim Weihnachtsspaziergang 2023

Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II. im Mai 2019

