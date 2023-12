Ryan Gosling veröffentlicht "I'm Just Ken"-Weihnachtsversion

Er bekommt nicht genug. In diesem Jahr sorgte besonders der Kinofilm Barbie für Gesprächsstoff. Und nicht der Streifen selbst, sondern auch seine beiden Hauptdarsteller Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (43) bekamen dabei ein Stück vom Kuchen ab. Vor allem Letzterer scheint sich bis heute nicht von seiner Rolle als Ken verabschieden zu können. Deshalb überrascht der Schauspieler nun passend zu den Festtagen: Ryan bringt eine neue Version dieses ikonischen "Barbie"-Hits raus!

Gemeinsam mit dem Musikproduzenten Mark Ronson (48) veröffentlicht der Filmstar "Ken The EP", eine Sammlung von drei neuen Versionen des "I'm Just Ken"-Ohrwurms aus dem Film. Und damit noch nicht genug: Denn wie unter anderem The Wrap berichtet, bietet ein Musikvideo zudem einiges fürs Auge. Darin ist zu sehen, wie Ryan seine Version des Titels zum Besten gibt, während er von Weihnachtslichtern umgeben ist. Zwei weitere Versionen bieten neben einem Akustik-Cover "I'm Just Ken (In My Feelings Acoustic)" auch das Dance-Cover mit dem Namen "I'm Just Ken (Purple Disco Machine Remix)".

Während sich die Realverfilmung der ikonischen Puppe bereits als echter Kinohit entpuppte, wird sie wohl auch in puncto Auszeichnungen nicht leer ausgehen. Vor allem bei den kommenden Critics' Choice Awards könnte Greta Gerwigs (40) Projekt ordentlich abräumen. "Herzlichen Glückwunsch an die Besetzung und die Crew von 'Barbie' zu ihren 18 Nominierungen bei den Critics' Choice Awards!", hieß es auf der offiziellen Instagram-Seite des Filmpreises.

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

CapitalPictures Ryan Gosling (m.) mit Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa in "Barbie"

Getty Images Greta Gerwig, Regisseurin

