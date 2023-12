So schön war Kaley Cuocos erstes Weihnachtsfest mit Matilda

Sie genießen die Feiertage in vollen Zügen! Kaley Cuoco (38) und ihr Partner Tom Pelphrey (41) durften im März dieses Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: eine Tochter namens Matilda. Seitdem hält die The Big Bang Theory-Darstellerin ihre Community mit regelmäßigen süßen Einblicken in ihr Familienleben auf dem Laufenden. Nun zeigen Kaley und Tom, wie sie Matildas allererstes Weihnachtsfest feiern!

Auf Instagram teilt die 38-Jährige ein paar Eindrücke von ihren Weihnachtsfeiertagen. Auf einem Schnappschuss strahlen die stolzen Eltern mit ihrer Tochter in die Kamera, gekleidet in schicken Outfits – Matilda trägt beispielsweise ein niedliches Kleid mit Tüllrock und ein Schleifenband um ihr Köpfchen. Weitere Aufnahmen zeigen, wie die drei am nächsten Tag in gemusterten Schlafanzügen ihre Geschenke auspacken. Das kleine Mädchen darf sich unter anderem über ein rosa Kinderauto freuen, auf dem sie direkt strahlend Platz nimmt.

Die Zeit nach der Geburt ihrer Tochter vergeht für das Paar wohl wie im Flug – die Kleine ist mittlerweile schon neun Monate alt. Vor wenigen Wochen gab es über Matilda etwas ganz Besonderes zu vermelden: Sie sagte ihr erstes Wort, worüber sich vor allem Kaley sehr freute. "Ma-ma-ma-ma, Mama, Mama, Mama!", brabbelte ihr Kind in einem Video im Netz.

