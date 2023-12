Unfall vor zehn Jahren: Das ist über Schumis Zustand bekannt

Ein verheerender Tag jährt sich. Am 29. Dezember 2013 gingen schockierende Nachrichten um die Welt: Michael Schumacher (54) ist bei einem Ski-Ausflug mit seinem Sohn schwer gestürzt und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Seitdem gibt es nur wenige Informationen zu seinem Gesundheitszustand, seine Familie hüllt sich in Schweigen. Mittlerweile ist der Unfall bereits zehn Jahre her und die Fans fragen sich, wie es um Schumi steht. Diese Dinge sind aktuell über seinen Zustand bekannt.

Wie Bild berichtet, sei der 54-Jährige nach seinem Sturz ins künstliche Koma versetzt worden. Sechs Monate danach teilte seine Managerin Sabine Kehm (59) mit, dass er aufgewacht sei. Zunächst sei Michael dann im Universitätsspital in Lausanne behandelt worden. Seit September 2014 erhole er sich zu Hause. In seinem ehemaligen Büro sei deshalb extra ein Krankenzimmer eingerichtet worden, in dem er von rund 15 Helfern, Physiotherapeuten und Ärzten betreut werde. Ob er sprechen oder sich bewegen kann, ist nicht klar. Nur seine Familie sowie ein paar enge Freunde wissen darüber wohl Bescheid, da nur sie Schumi besuchen dürfen.

Für die Vertrauten des Rennfahrers ist die Situation nach wie vor sehr schwer, wie sein Bruder Ralf (48) kürzlich im Interview mit dem Blatt deutlich machte. "Michael ist nicht nur mein Bruder, sondern in jungen Jahren war er mehr auch mein Coach und Mentor. Er hat mir im Kartsport einfach alles beigebracht. Ich vermisse meinen Michael von damals", schilderte er und fügte traurig hinzu: "Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hatte in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall."

Getty Images Michael Schumacher, Rennfahrer

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Formel-1-Fahrer

Getty Images Ralf und Michael Schumacher, Juni 2003

