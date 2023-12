Bereut es Dolly Parton mittlerweile, keine Kinder zu haben?

Dolly Parton (77) gehört zu den größten Countrysängerinnen der Welt. Mit Songs wie "Jolene" oder "Here You Come Again" feierte die Musikerin große Erfolge. Auch in Sachen Liebe konnte die US-Amerikanerin ihr großes Glück finden. Seit über 57 Jahren ist sie mit ihrem Ehemann Carl Dean verheiratet. Kinder bekamen die beiden jedoch nie. Doch ist die Kinderlosigkeit eine Sache, die Dolly mittlerweile bereut?

Das verrät sie in einem Interview mit Saga Magazine. "Ich habe es nicht so sehr vermisst, wie ich dachte", gibt die 77-Jährige zu. "Wenn man ein junges Paar ist, denkt man, dass man Kinder haben wird, aber für mich war das einfach nicht so ein brennendes Thema. Ich hatte meine Karriere und meine Musik und ich war auf Reisen", erklärt Dolly zufrieden.

Dass Dolly ein großes Herz für Kinder hat, beweist sie unter anderem mit ihren beiden Stiftungen. Hierbei fördert die "I Will Always Love You"-Interpretin nicht nur die Schulbildung, sondern beschenkt auch Millionen von Kindern mit Büchern.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton in New York City, 2016

Getty Images Dolly Parton, Musikerin

