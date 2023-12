Das liebt "Temptation Island V.I.P."-Umut an seiner Emma!

Emma Fernlund hat ihn voll und ganz von sich überzeugt! Bei Temptation Island V.I.P. betrog Umut Tekin (26) seine damalige Freundin Jana-Maria Herz (31) mit der Verführerin. Beim großen Wiedersehen stellten die beiden klar, dass sie nun ein Paar sind. Erste Fotos zeigen, wie glücklich sich die zwei nach der Ausstrahlung miteinander fühlen. Im Promiflash-Interview erzählt Umut, was er an Emma so liebt.

"Emma ist die erste Frau, der erste Mensch in meinem Leben, der mich dazu gebracht hat, mich zu öffnen", schwärmt der Lockenkopf gegenüber Promiflash von seiner Liebsten. "Mein Leben war nicht immer einfach. Meine Schwächen und Probleme konnte ich nie gegenüber einem Menschen so zeigen wie gegenüber Emma", erklärt er seine starke Bindung zu der Blondine. Beide hätten in ihrem Leben viel gelitten und einige Schicksalsschläge verkraften müssen. "Wir öffnen uns und das macht unsere Beziehung so stark", schließt er ab.

Trotz des heftigen Hates wegen ihrer Beziehung sind Emma und Umut sehr glücklich miteinander. "Wir sind uns der Umstände bewusst, unter denen wir zusammengekommen sind. Es war eine komplizierte und emotionale Zeit für uns alle", schrieb die Blondine auf Instagram. Umut habe zwar Fehler gemacht, doch diese hätten sie zusammen überwunden: "Wir haben uns entschieden, auf die Liebe zu setzen und das Kapitel der Vergangenheit hinter uns zu lassen."

Temptation Island V.I.P., RTL Umut Tekin und Emma Fernlund

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

