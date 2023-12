Model Chrissy Teigen verrät, wie sie Familienalltag meistert

Wuppt sie wirklich alles alleine? Chrissy Teigen (38) und John Legend (44) sind nicht nur super-erfolgreich in Hollywood, sondern auch liebende Eltern einer kleinen Rasselbande. Erst in den vergangenen Monaten beglückten sie Spross Nummer drei und vier. Doch wie machen das die beiden – vor allem das Model? Chrissy verrät nun, dass sie und John ihre vier Kids nicht alleine umsorgen!

Via Instagram teilte die 38-Jährige einige Bilder aus ihrem aktuellen Familienalltag. Ein paar Fans wunderten sich dabei, wie Chrissy all das mit vier Kids wuppt. In den Kommentaren erklärte sie: "Ich habe ganz viel Hilfe und ich mache auch viel selbst!" Sie betonte aber dennoch, was für ein Privileg das ist, dass sie dadurch auch viel machen kann.

Mit ihrer Familie haben die Teigen-Legends wohl auch eine Menge Glück. In einem Interview mit People hatte John nämlich kürzlich verraten, wie pflegeleicht seine Kleinen sind: "Sie bringen eine Menge Freude ins Haus und eine Menge positiver Energie. [...] Sie weinen nicht viel, also fühlen wir uns wirklich gesegnet und freuen uns, sie jetzt in unserem Haus und unserer Familie zu haben."

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Tochter Luna

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihrem jüngsten Kind im April 2023

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend, Musiker, mit seinen Kindern Miles und Luna

Anzeige



