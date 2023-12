Politiklegende: So imposant war Wolfgang Schäubles Karriere

Wolfgang Schäuble hat eine beeindruckende, lange Karriere hinter sich. Doch vor wenigen Augenblicken wurden tragische Neuigkeiten bekannt: Der Politiker ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Laut Medienberichten ist der gebürtige Freiburger am Dienstag um 20:00 Uhr im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Zu Lebzeiten gehörte er zu den einflussreichsten Politikern der vergangenen Jahrzehnte. So eindrucksvoll war Wolfgang Schäubles Werdegang!

Im Jahr 1961 begann seine politische Laufbahn mit dem Eintritt in die Junge Union. Vier Jahre später trat er der CDU bei. 1984 wurde er als Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes in die Bundesregierung berufen und fünf Jahre später zum Bundesminister des Innern ernannt. Gemeinsam mit Günther Krause war er Verhandlungsführer für den Einigungsvertrag zur Auflösung der DDR. Zudem wurde er im Jahr 1998 Bundesvorsitzender der Union, legte jedoch knapp zwei Jahre später im Rahmen der CDU-Spendenaffäre seine Ämter als Partei- und Fraktionsvorsitzender nieder. 2017 wählte der Bundestag Wolfgang zum neuen Bundestagspräsidenten. Dieses Amt hatte er bis 2021 inne. Außerdem war er seit 1972 ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestages und damit der dienstälteste Abgeordnete in der Geschichte nationaler deutscher Parlamente.

Doch mit seinem Wirken machte sich der CDU-Politiker nicht nur Freunde: 1990 wurde Wolfgang Opfer eines Attentates. Seitdem war er querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Zuletzt war es ruhig um ihn geworden: Nachdem seine Frau Ingeborg schwer gestürzt war, hatte er sich zurückgezogen, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Laut Bild soll er seit einigen Jahren an Krebs gelitten haben und sei an den Folgen letztendlich gestorben.

Wolfgang Schäuble, Politiker

Wolfgang Schäuble, Politiker

Wolfgang Schäuble

