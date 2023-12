Comeback? Bibi Claßen ist wieder auf Social Media aktiv!

Bibi Claßen (30) meldet sich zurück! Um den YouTube-Star wurde es in den vergangenen Monaten sehr still. Im Mai 2022 gaben sie und ihr Mann Julian Claßen (30) überraschend ihre Trennung bekannt. Während der Unternehmer seinen Fans im Netz regelmäßig Updates aus seinem Leben gibt, ist es um die Beauty extrem ruhig geworden. In diesem Jahr teilte Bibi keinen Content auf Social Media. Ändert sich das nun?

Auf Instagram überrascht die zweifache Mama ihre Fans nun. Bibi ändert zuallererst ihre Bio – in der steht nun nur noch Bianca. Zudem bearbeitet sie einen alten Post, in dem sie in einem grauen Zweiteiler posiert. Außerdem löscht die Bloggerin im Minutentakt Fotos und Videos von sich. Schafft sie etwa Platz für neuen Content? Zudem hinterlässt die Bilou-Gründerin einen Kommentar unter dem Beitrag ihres Partners Timothy Hill. Er ist nun Lebenscoach und seine Bibi freut sich offenbar für ihn. "Ich freue mich so sehr für dich! Auf dass du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst", schwärmt die 30-Jährige.

Mit ihrem Ex Julienco kommt Bibi augenscheinlich bestens zurecht – allein schon wegen ihrer beiden Kids. In einem seiner YouTube-Videos berichtet der Partner von Tanja Makarić (26): "Wir setzen uns alle an einen Tisch und unterhalten uns über die Kinder oder Gott und die Welt. Zum Beispiel zum Geburtstag oder auch Weihnachten sind wir alle aufeinander."

Anzeige

Instagram / timothyjordanhill Timothy Hill im November 2019

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de