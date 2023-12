Denise Richards durfte Charlie Sheens Haus nicht betreten!

Denise Richards (52) und Charlie Sheen (58) waren nicht gut aufeinander zu sprechen! 2002 hatten sich die beiden Schauspieler das Jawort gegeben und kurz darauf zwei gemeinsame Töchter auf der Welt begrüßen dürfen. Knapp drei Jahre nach ihrer Hochzeit folgte allerdings die Scheidung und bei dem einstigen Paar kam es zu einem großen Zerwürfnis. Denise berichtet nun, wie schlecht ihr Verhältnis zu Charlie damals war!

"Wir sind überhaupt nicht miteinander ausgekommen", berichtet die Familienmama bei "Just B with Bethenny Frankel". Einige Zeit lang habe Denise nicht einmal das Haus ihres Ex betreten dürfen. "Ich musste die Kinder am Tor absetzen und es musste sie jemand zum Haus fahren. Das war eine schwierige Zeit für die Kinder, weil sie sich dann unsicher gefühlt haben." Sie habe Charlie vorgeschlagen, dass sie wenigstens so tun könnten, als würden sie gut miteinander auskommen und habe stets ein gutes Wort für ihn eingelegt. "Ich wollte, dass sie ein gutes Verhältnis miteinander haben", stellt die 52-Jährige klar.

Mittlerweile können sich die beiden Eltern aber zusammenraufen. Erst vor wenigen Tagen verriet der Two and a half Men-Darsteller, dass sie ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen. "Das Einzige, was zählt, sind die Kinder. Wir wussten, dass wir mit unserem Unsinn aufhören und uns auf die Kinder konzentrieren mussten, denn sie hatten mit unserem ganzen Mist nichts zu tun", erklärte Charlie gegenüber People.

Sami Sheen und Denise Richards im Mai 2022

Charlie Sheen und Denise Richards

Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

