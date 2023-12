Emotionale Worte: Cathy Hummels' Körper litt unter Trennung!

Sie spricht ein ernstes Thema an! Cathy Hummels (35) und ihr Partner Mats Hummels (35) trennten sich 2022. Unter dem Liebes-Aus litt die Moderatorin nicht nur emotional, sondern auch körperlich und die junge Mutter verlor sehr viel Gewicht. Jetzt erinnert sich die Influencerin an die schwere Zeit in ihrem Leben zurück: Cathy äußert sich mit emotionalen Worten zu ihrem Gewichtsverlust!

Auf Instagram veröffentlicht die Unternehmerin einen Schnappschuss, der aus der Zeit kurz nach der Trennung von Mats stammt. Auf der Aufnahme sieht der Körper der 35-Jährigen deutlich erschlankt aus. "Das Foto ist nicht schön. Es zeigt mich wohl an einem der traurigsten Momente in meinem Leben!", schreibt sie und fügt hinzu: "Das tut man sich nicht freiwillig an, um einem Schönheitsideal zu entsprechen."

Außerdem richtet sich Cathy mit einem Wunsch an ihre Follower. "Bitte verurteilt anders aussehende Menschen nicht [...]. Versucht ihnen zu helfen. Böse Kommentare wie in meinem Fall helfen nicht", stellt das It-Girl klar und merkt an: "Ich hoffe, dass das nie wieder mit mir passiert." Nun wolle sie achtsamer sein, um Warnsignale früh erkennen zu können.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels über ihren Körper

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de