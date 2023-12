Etwa doch keine Krise? Harry Styles ist mit Taylor unterwegs

Sind sie doch noch verliebt? Seit dem Sommer dieses Jahres soll Harry Styles (29) Taylor Russell (29) daten. Offiziell haben die beiden das bisher nicht bestätigt, aber in der Öffentlichkeit wurde bereits fleißig geflirtet. Doch seit Dezember kursieren Gerüchte um eine Liebeskrise, denn die Schauspielerin soll eine Reise nach London lieber im Hotel als bei ihrem Liebsten verbracht haben. Aber jetzt werden Harry und Taylor wieder gemeinsam erwischt.

Aufmerksame Beobachter haben der Instagram-Fanseite "Harryflorals" Fotos zugespielt, die einen Badesteg in London zeigen. Darauf sieht man Harry in knappen Höschen und mit Pudelmütze, wie er auf das Ufer zugeht. Aber allein ist er nicht: Seine weibliche Begleitung ist unverkennbar Taylor in einem engen schwarzen Badeanzug und ebenfalls mit Mütze. Es sieht so aus, als hätten sich die beiden zu einem kleinen Eisbad aufgemacht – vielleicht ja auch, um ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen.

Wie fasziniert Harry von seiner Taylor ist, bewies er bereits mehrfach. Immerhin unterstützte er sie auch bei einem Theaterstück. Ein Insider hatte zu Beginn der Romanze gegenüber Radar Online verraten: "Harry ist total auf Taylor fixiert. Er hat sie vor ein paar Monaten über gemeinsame Freunde kennengelernt und redet seitdem nur noch von ihr." Für sie habe der Brite sogar jeglichen Kontakt zu früheren Flirts abgebrochen.

MEGA Harry Styles, September 2023

Getty Images Taylor Russell, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2023

