Plötzliches Liebes-Aus: Prinzessin Amalia ist wieder Single

Sie gehen von nun an wieder getrennte Wege. Prinzessin Amalia (20) ist sich ihrer royalen Position bewusst und hielt ihr Privatleben deshalb immer relativ bedeckt – so auch ihr Liebesleben. Anfang 2022 hatte man die Tochter von König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52) dann erstmals mit einem Partner an ihrer Seite gesehen – einem deutschen Milliardärssohn. Seitdem galten die beiden als Paar. Doch nun soll die Beziehung der Prinzessin vorbei sein!

Das soll ein Insider jetzt gegenüber Bild bestätigt haben. Grund für das Liebes-Aus sei die bevorstehende Zukunft von Amalia. "Es ist vorbei. K. liebte sie wirklich sehr. Sie war lustig und es machte Spaß, mit ihr zusammen zu sein. Aber ihre Zukunft war bereits festgelegt – das war zu viel für ihn", verriet der Informant. Der junge Unternehmer habe sich eher ein freieres Leben abseits der strengen Regeln und royalen Verhältnisse gewünscht. Für solch eine Beziehung habe Amalia bei ihren Pflichten und dem Lebensstil als niederländische Royal keine Zeit gefunden.

Das Leben der 20-Jährigen scheint aktuell ohne hin schon ziemlich schwer zu sein. Angeblich plante eine Mafiabande im letzten Jahr, die Blondine zu entführen. Seitdem steht sie unter besonderem Schutz und kann ihren bis dahin gewohnten Alltag unter anderem als Studentin nicht fortführen.

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Amalia, Alexia und Ariane

Royal Press Europe Prinzessin Amalia, September 2022

Frank Ruiter Prinzessin Catharina-Amalia der Niederlande

