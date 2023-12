Schwere Weihnachten: Bruce Willis' Frau vergoss viele Tränen

Es ist nicht einfach für Bruce Willis' (68) Liebste. 2022 musste der Schauspieler seine Karriere beenden. Bei ihm wurde Aphasie, eine Sprachstörung, diagnostiziert. Ein Jahr später folgte die nächste heftige Nachricht. Der "Stirb langsam"-Star leidet auch an Demenz. Bruce hat seitdem gute aber auch schlechte Tage. Das diesjährige Weihnachtsfest war für seine Frau Emma Heming (45) deswegen besonders schmerzhaft und tränenreich...

Emma gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt! Auf Instagram gesteht die Schauspielerin nun in einem Video: "Feiertage sind hart. Jahrestage sind schwer." Doch sie und Bruce haben viele Menschen um sich herum, die ihnen viel Kraft schenken. Besonders ihre Community helfe der Beauty durch die harte Zeit, in der sie bereits einige Tränen vergoss. "Bruce nennt es den 'inneren Kreis' [...] Ich habe das Glück, einen inneren Kreis von Menschen zu haben, die keine Lösung anbieten, sondern einfach nur zuhören können. Das hilft ungemein", schreibt sie überwältigt zu dem Clip.

Neben Weihnachten feierten Emma und Bruce auch ihren 16. Jahrestag. Zu diesem Anlass zollte die 45-Jährige ihrem Gatten liebevoll den Tribut. "16 Jahre mit diesem besonderen Mann. Meine Liebe und Bewunderung für ihn werden immer größer", schrieb sie zu einem süßen Turtelfoto der beiden.

Getty Images Emma Heming im April 2019

Instagram / demimoore Emma Heming und Bruce Willis im Dezember 2022

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming

