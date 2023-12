Turbulentes Jahr: Will Smith hat zuletzt ordentlich zugelegt

Will Smith (55) sorgte zuletzt mit vielen Schlagzeilen für Aufsehen. Nach seiner Oscar-Schelle im Jahr 2022 gab seine Frau Jada Pinkett Smith (52) erst vor Kurzem bekannt, dass das Paar schon seit sieben Jahren getrennt ist. Das hat dem Hollywoodstar wohl ganz schön zugesetzt – und das nicht nur emotional: Will soll zuletzt weniger Sport getrieben, dafür aber viel mehr gegessen haben!

"Will hat sich zu Beginn des Jahres geschworen, sich in Topform zu bringen, aber er hat sich schnell wieder zurückgezogen", verrät eine Quelle gegenüber dem National Enquirer und fügt hinzu: "Jadas Geständnis, dass sie seit Jahren getrennt sind, hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Er lässt es in der Küche raus, indem er alles isst, was er sieht." Angeblich soll der Schauspieler schon über 13 Kilo zugenommen haben – vor allem Mitternachtssnacks sollen es ihm angetan haben.

Auf aktuellen Aufnahmen des 55-Jährigen ist davon allerdings nicht so viel zu sehen. An Weihnachten teilte Will ein paar Schnappschüsse von sich und seiner Familie. In voller Festtagsmontur hat er aber wohl das eine oder andere Kilo zu viel gut versteckt. Dazu schrieb er ganz simpel: "Frohe Weihnachten!"

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im März 2022

Getty Images Will Smith im November 2023

Getty Images Will Smith, Mai 2019

