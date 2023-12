Bradley Coopers Hauskauf hat nichts mit Gigi Hadid zu tun

Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28) kommen sich geografisch immer näher! Momentan wird wild darüber spekuliert, ob der Schauspieler und das Supermodel miteinander anbandeln. Offiziell geäußert haben sich die beiden zu der vermeintlichen Liebe aber noch nicht – allerdings werden sie immer wieder zusammen gesichtet. Zuletzt kaufte Bradley sogar ein Haus in der Nähe des Anwesens von Gigis Mama Yolanda (59). Der Hauskauf ist allerdings nur ein Zufall.

"Bradley hat ein Haus in Pennsylvania gekauft", verrät eine Quelle gegenüber Us Weekly und fügt hinzu: "Das hat nichts mit Gigi oder ihrer Familie zu tun." Zwischen dem 48-Jährigen und dem Model laufe es super und beide würden es sehr genießen, Zeit miteinander zu verbringen. "Aber dass Bradley ein Haus in New Hope gekauft hat, ist nur ein Zufall, weil es in der Nähe von Yolandas Farm in Pennsylvania liegt", weiß der Insider.

Wie ernst es zwischen Bradley und Gigi tatsächlich ist, verriet ein Informant gegenüber People: "Sie haben sich schon seit Langem heimlich getroffen." Die beiden haben zunächst abwarten wollen, wie es zwischen ihnen läuft. Erst als Gigi und Bradley gewusst hätten, dass es funktionieren könnte, sollen sie sich gemeinsam nach draußen gewagt haben. Nun werde es jedoch immer ernster zwischen ihnen. "Es ist süß... Da ist einfach eine Anziehungskraft", erzählte die Quelle weiter.

ActionPress Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Yolanda Hadid und Gigi Hadid

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

