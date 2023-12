Das inspirierte Carmen Geiss zu den Namen ihrer Töchter!

Das steckt dahinter! Die Geissens sind wohl einer der bekanntesten Familien Deutschlands. In ihrer eigenen Realityshow nehmen Carmen (58) und Robert (59) ihre Fans zwischen Privatjet und Luxusjacht seit Jahren mit um die Welt und geben Einblicke in ihr Leben. Von klein auf mit dabei: Die gemeinsamen Kinder Davina Shakira (20) und Shania Tyra (19). Und so kam es zu den besonderen Namen der Geiss-Töchter!

Die Doppelnamen der zwei Blondinen kommen nicht von ungefähr. Carmen verrät gegenüber Bild: "Da habe ich mich von den Sängerinnen Shakira (46) und Shania Twain (58) inspirieren lassen." Davina sei zudem der Vorname einer Tochter von Carmens Freundin gewesen. "Und Tyra nach dem Model Tyra Banks (50)", ergänzt sie bezüglich Shanias Namensgebung.

Die zweifache Mutter scheint aktuell in Plauderlaune zu sein und offenbart unter anderem auch Einzelheiten über das Liebesleben ihrer Kids. Im Interview mit dem Blatt erklärt sie: "Sie wollen noch keinen festen Freund haben, weil sie ihr Single-Leben genießen und gern Zeit mit uns verbringen." Kurzerhand macht sie auch ein intimes Detail öffentlich: "Beide sind noch Jungfrau."

RTL 2 Die Geissens

RTLZWEI Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss

Instagram / carmengeiss Familie Geissen im Dezember 2023

