Matthew McConaughey teilt ein seltenes Foto mit seinem Sohn!

Er lässt ihn hochleben! Matthew McConaughey (54) wurde mit der Rolle des Anwalts Jake Brigance weltberühmt. Während er vor allem am Anfang seiner Karriere oft den Frauenhelden mimte, ist er privat schon lange angekommen. Seit 2007 geht der Schauspieler mit Camila Alves (41) durchs Leben. Fünf Jahre später gaben sich die Turteltauben das Jawort. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Levi (15), Vida (13) und Livingston (11). Anlässlich seines elften Geburtstages postet Matthew nun einen seltenen Schnappschuss von Livingston.

Auf Instagram lässt der Leinwandheld seinen Sohnemann an seinem Ehrentag hochleben. Zu einem Kuschelfoto, auf dem der Hollywoodstar auf dem Sofa liegt und seinen Sprössling auf dem Schoß hat, schreibt er: "Wir lieben es, dich wachsen zu sehen. Danke, dass du uns so viel Lächeln ins Gesicht gezaubert hast." Und auch die stolze Mama lässt es sich nicht nehmen, ihrem Nachwuchs einige rührende Worte zu widmen. "Heute feiern wir den Geburtstag unseres jüngsten Sohnes! Er bringt so viel Freude und Erkenntnisse in unser Leben. Es ist schwer, das alles in Worte zu fassen", schwärmt sie.

Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch. Du und Camila haben die süßesten Kinder", schreibt ein Nutzer. "Es ist das Beste auf der Welt zuzusehen, wie deine Kleinen zu den Menschen werden, von denen wir wissen, dass sie die Welt verändern können", kommentiert ein weiterer Nutzer.

Getty Images Camila Alves, Model, und Matthew McConaughey, Schauspieler

