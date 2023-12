Schwierige Zeiten: Dafür ist Natascha Ochsenknecht dankbar

Das Ende des Jahres ist für viele der perfekte Zeitpunkt, um Vergangenes zu reflektieren und sich in Dankbarkeit zu üben. So auch für Natascha Ochsenknecht (59)! Das toughe Familienoberhaupt ist für seine humorvolle und direkte Art in Diese Ochsenknechts bekannt. Im Februar des nächsten Jahres startet bereits die dritte Staffel der Erfolgsserie. Nun zeigt sie sich von ihrer nachdenklichen Seite – für diesen Aspekt ihres Lebens ist Natascha besonders dankbar!

Der Reality-TV-Star erzählt, er habe in den vergangenen Jahren so einige harte Zeiten durchleben müssen. Dafür sei Natascha jedoch dankbar, denn diese hätten sie als Person gestärkt. "Man hat da nur zwei Optionen: Verlieren und daran kaputtgehen oder kämpfen", erklärt die dreifache Mama in ihrer Instagram-Story. So habe sich auch ihre Perspektive auf das Leben verändert: "Ich schaue immer nach vorne und bin dankbar für jeden Sonnenstrahl."

Neben einer Fehlgeburt habe sie auch mit Krankheiten umgehen müssen. Typisch für Natascha pflegt sie damit einen offenen Umgang. So sprach sie im vergangenen Jahr über eine mysteriöse Erkrankung, die ihr ganze zehn Jahre das Leben erschwerte und schließlich mit einer Notoperation endete.

Getty Images Natascha Ochsenknecht auf einem Event in Bonn

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, TV-Star

