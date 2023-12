Vier sind genug: Chrissy Teigen möchte keine weiteren Kinder

Chrissy Teigen (38) hat genug! Das erfolgreiche Model und sein Mann John Legend (45) haben zusammen vier Kinder. Im Januar dieses Jahres begrüßte sie eine zweite Tochter. Im Juni kam per Leihmutterschaft ein weiteres Kind, diesmal ein Junge, zur Welt. Seitdem gibt die vierfache Mama regelmäßig Einblicke in ihren belebten Alltag mit ihrer kleinen Rasselbande – so auch an den Weihnachtstagen: Und dabei verkündet Chrissy, dass sie mit der Erweiterung ihrer Familie fertig sei!

In ihrer Instagram-Story teilt die 38-Jährige eine Nachricht an ihr zukünftiges Ich: "Weihnachten ist so schön mit vier Babys, aber bitte macht einen Screenshot davon und schickt ihn mir, wenn ich jemals sage, dass ich ein fünftes möchte", erklärt die TV-Persönlichkeit. Dann betont sie am Ende: "Chrissy, du kannst kein fünftes haben!" Den hektischen Familienalltag bestreiten Chrissy und John nicht allein: Das Paar erhält hin und wieder Unterstützung von Nannys – und zwar gleich von mehreren Kindermädchen!

Ein Insider verriet bereits gegenüber Us Weekly nach der Geburt des vierten Sprösslings, dass vier Kinder dem Paar genügen würden. "Sie lieben es, ein sehr volles Haus zu haben, aber alles, was darüber hinausgeht, erscheint ihnen ein bisschen überwältigend", erklärte die Quelle.

Instagram / johnlegend John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern, November 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Sohn Wren, September 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren vier Kindern Wren, Miles, Esti und Luna

