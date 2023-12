"Bin durch": Djamila Rowe hat keine Lust auf Männer und Sex

Sie hat genug! Anfang dieses Jahres feierte Djamila Rowe (56) ihren großen Erfolg als Dschungelkönigin 2023. Die alleinerziehende Mutter hatte mit ihrer ehrlichen Art die Herzen der Zuschauer erobert und sich im Finale durchgesetzt. In der Liebe sieht es bei der TV-Bekanntheit allerdings anders aus. Bisher fand sie noch nicht den richtigen Mann. Doch für Djamila ist das völlig in Ordnung!

Nach wie vor ist die 56-Jährige Single. Die Chance, dies zu ändern, habe sie sicherlich. "Aber will ich was von denen?", witzelt sie im Bild-Interview. Auch körperliche Nähe ist bei der zweifachen Mama mittlerweile wohl Fehlanzeige. "Ich habe keinen Sex mehr – und vermisse das nicht. Ich habe auch nicht mehr körperlich das Bedürfnis danach, weder mit einem Mann noch mit einer Frau", offenbart sie und äußert abschließend: "Mit Sex und Männern bin ich durch."

Heutzutage stehen bei ihr vermutlich eher andere Dinge im Vordergrund, wie zum Beispiel ihre Kinder und die Karriere. Bislang ließ sich beides nicht miteinander vereinen. Im Dschungelcamp war sie in Tränen ausgebrochen, als sie erzählt hatte, wie sehr vor allem ihr Sohn unter ihrer Medienpräsenz litt. Auch ihre Tochter sah man bisher nicht vor der Kamera – doch das änderte sich vor ein paar Monaten. Djamila war mit ihrer Tochter in der Show "VIPs only!" zu sehen.

Action Press / AEDT Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

RTL Djamila Rowe, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2023

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Juli 2023

