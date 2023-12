Igitt! Das Netz lacht über Chris Hemsworths dreckige Füße

Die Fans reißen Witze über ihn! Chris Hemsworth (40) ist ein gefeierter Hollywoodstar und bekannt für die Rolle des Thor in den Marvel-Filmen. Dabei lässt der australische Schauspieler die Herzen seiner Bewunderer auch online höherschlagen und präsentierte bereits mehrfach seinen muskulösen nackten Oberkörper in den sozialen Medien. Jetzt schockiert aber dieser nackte Körperteil seine Follower: Die Fans lachen über Chris' schmuddelige Füße!

Unter einem Post auf Instagram möchte der Bruder von Liam Hemsworth (33) eigentlich auf seine extravagante Einrichtung aufmerksam machen. Das Netz interessiert sich aber eher für seine dreckigen Füße! Auf dem letzten Foto der Strecke ist nämlich die schmutzige Sohle seiner nackten Füße zu sehen und das amüsiert seine Follower sehr. "Um Himmels willen, schau dir deine Füße an!", schreibt ein User und ein anderer stimmt zu: "Es sind nicht die nackten Füße, die anstößig sind. Es sind die schmutzigen nackten Füße, die anstößig sind!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Chris seine Fans auf der Plattform vom eigentlichen Fokus seiner Posts ablenkt. So veröffentlichte er erst in diesem Jahr einen Work-out-Clip, in dem eine deutliche Beule in seiner Hose die Follower staunen ließ. "Ich schwöre, bei der letzten Übung konnte ich Thors Hammer sehen, glückliche Frau", schwärmte ein Nutzer.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Juli 2022

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Instagram / chrishemsworth Chris Hemswort beim Sport

