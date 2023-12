Schwangere Hilary Duff kann ihre Lieblingsjeans nicht tragen

In diesem Kleidungsstück fühlt sich Hilary Duff (36) offensichtlich am wohlsten. Die berühmte Schauspielerin ist bereits dreifache Mutter. Vor rund zwei Wochen machte die How I Met Your Father-Darstellerin überraschend öffentlich, dass sie und ihr Mann Matthew Koma erneut Nachwuchs erwarten. Seitdem die Baby-News bekannt ist, zeigt die Amerikanerin stolz ihren Bauch. So auch jetzt: Hilary präsentiert im Netz ihre Lieblingsjeans!

In ihrer Instagram-Story postet die 36-Jährige einen Schnappschuss, der sie vor dem Spiegel zeigt. Hilary streichelt ihre Kugel und schließt dabei die Augen. Erschöpft, aber auch leicht sentimental schreibt sie zu dem Foto: "Diese perfekten Levis haben mich so lange durch die Schwangerschaft getragen, wie sie konnten." Es ist Zeit für die Blondine, sich von ihrer Lieblingsjeans zu verabschieden!

Bevor das Baby das Licht der Welt erblickt, feierten die werdenden Eltern ein wichtiges Datum. Am 22. Dezember jährte sich die Hochzeit von Hilary und Matthew zum vierten Mal. Zu diesem Anlass widmete der DJ seiner Frau einen süßen Beitrag. "Ich liebe dich so sehr", schrieb er zu dem Hochzeitsbild.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im Dezember 2023

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, 2023

