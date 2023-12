"Achtsam sein": Das sind Cathy Hummels' Vorsätze für 2024

Sie hat sich einiges vorgenommen! Cathy Hummels (35) Jahr 2023 war ziemlich turbulent. Nach der Scheidung von ihrem Ex Mats (35) musste die Unternehmerin erst einmal wieder zu sich selbst finden. Eine große Stütze in dieser Zeit war vor allem ihr Sohn Ludwig. Doch die Moderatorin will auch wieder mehr für sich selbst da sein. Das neue Jahr wird Cathys Jahr der Selfcare!

"Mein Vorsatz 2024: Achtsam sein. Die Körper- und Geist-Balance zu bewahren. Mein Leben leben und genießen. Euch noch öfter die wirkliche 'Cathy' zeigen.", schreibt die 35-Jährige zu einem Instagram-Beitrag und fügt hinzu: "Das macht nämlich mehr Spaß und Freude, als etwas vorzugeben, was man nicht ist." Denn in der Vergangenheit ist das dem TV-Gesicht schwergefallen.

Gerade nach der Trennung von ihrem Ex-Mann habe Cathy sehr gelitten, wie sie zuletzt im Netz verriet. Zu einem Schnappschuss, der sie ziemlich dünn zeigt, schrieb sie: "Das Foto ist nicht schön. Es zeigt mich wohl an einem der traurigsten Momente in meinem Leben! Das tut man sich nicht freiwillig an, um einem Schönheitsideal zu entsprechen."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

AEDT Cathy Hummels bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de