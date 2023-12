Krank und schwanger: Suki Waterhouse ist trotzdem im Studio!

Suki Waterhouse (31) will sich nicht ausruhen! Die Britin hatte ein aufregendes Jahr: Sie brachte neue Musik raus, stand auf Festival-Bühnen und feierte krasse Erfolge mit ihrer Rolle in "Daisy Jones & The Six". Aber auch privat ist bei der Schauspielerin einiges los. Gemeinsam mit ihrem Partner Robert Pattinson (37) erwartet sie aktuell ihr erstes Kind. Nun ist sie auch noch krank – doch Suki legt ihre Beine trotzdem nicht hoch und arbeitet ehrgeizig weiter!

Via Instagram teilt die 31-Jährige einen ungeschönten Schnappschuss mit ihren Fans. "Krank im Studio", schreibt Suki unter das Foto, auf dem sie sich mit zerzaustem Haar, glasigen Augen und rotem Gesicht die Nase putzt. Im kommenden Jahr dürfen sich ihre Fans somit wohl auf neue Musik von der "To Love"-Interpretin freuen!

Auch 2024 wird anscheinend ein turbulentes Jahr für Suki. Ihr Baby kommt zur Welt, neue Songs erscheinen – und vielleicht gibt es auch eine Hochzeit? Seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass Robert der Musikerin einen Heiratsantrag gemacht hat. "Sie sind verlobt. Sie wollen beide heiraten. Es ist wichtig für sie", verriet ein Insider gegenüber People. Das Paar hat die Verlobungs-News bisher aber noch nicht bestätigt.

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse im Dezember 2023

Instagram / georgiamayjagger Suki Waterhouse im Dezember 2023

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2023 in Los Angeles

