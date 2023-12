Shakira und Beyoncé: Das sind Barack Obamas Top-Songs 2023

Der ehemalige Staatsmann mag es hip! Barack Obama (62) war von 2009 bis 2017 der 44. Präsident der USA. Nach seiner Amtszeit ging es der Politiker etwas entspannter an und gibt seitdem seinen Followern im Netz auch mal ein paar Einblicke in sein Privatleben. Bereits in den vergangenen Jahren blickte der Ehemann von Michelle Obama (59) auf seine Highlights zurück – so auch dieses Jahr. Das waren Baracks liebste Songs 2023!

Unter dem Titel "Barack Obamas Favorite Music of 2023" teilt der 62-Jährige eine kleine Übersicht seiner Lieblingslieder auf Instagram. Neben Beyoncés (42) Song "America Has A Problem" und Shakiras (46) Lied "TQG" tummeln sich auch Stücke von Rapper Stormzy (30), Burna Boy ft. 21 Savage (31) und Megan Thee Stallion (28). Der ehemalige Präsident hört aber auch gern die Musik von Lenny Kravitz (59) und Teddy Swims. Besonders überraschend: Barack scheint auch sehr den durch TikTok bekannt gewordenen Song "Water" von Tyla zu feiern.

Bereits im vergangenen Jahr präsentierte der gebürtige Hawaiianer seine Jahreshighlights. Von Kendrick Lamars (36) Hit "The Heart Part 5" bis zu Bad Bunnys (29) Song "Tití Me Preguntó" war wieder einiges dabei. Bei seiner Filmauswahl standen Titel wie etwa "The Fabelmans", "Everything Everywhere All At Once" und "Top Gun: Maverick" auf der Liste.

Barack und Michelle Obama

Beyoncé, Sängerin

Barack Obama, ehemaliger Präsident der USA

