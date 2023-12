Zum neuen Jahr: Selena Gomez schmust mit Freund Benny Blanco

Selena Gomez (31) schwebt auf Wolke sieben. Seit Anfang Dezember ist bekannt, dass die Schauspielerin neu verliebt ist. Seitdem ihre Beziehung mit Benny Blanco (35) öffentlich ist, verzückt sie ihre Fans auch immer wieder mit niedlichen Pärchenfotos im Netz. Der Musiker bezeichnete seine Freundin im Netz sogar als perfekt. Und kurz vor dem Jahreswechsel postet Selena nun noch mal ein Kuschelfoto mit ihrem Benny.

In ihrer Instagram-Story beweist Selena wieder einmal, wie verliebt sie ist. Vor der traumhaften Kulisse des Meeres steht sie zusammen mit Benny auf einem Pier. Während er sie von hinten umarmt und küsst, schmiegt sie sich an seinen Arm und lächelt selig in die Kamera. Den Schnappschuss lässt die Only Murders in the Building-Darstellerin unkommentiert, aber es ist deutlich zu sehen, dass sie aktuell sehr glücklich ist.

Die Beziehung so öffentlich zu zeigen, soll Selena zu Beginn aber große Sorgen gemacht haben. Doch ein Insider erklärte gegenüber Entertainment Tonight, dass Benny sich nicht für den Rummel interessiere. "Er ist respektvoll, kein Aufreißer, und es geht ihm nicht um die Aufmerksamkeit oder den Ruhm. Ihm ist das alles egal, und Selena sieht das und vertraut ihm wirklich", betonte die Quelle. Die 31-Jährige fühle sich bei Benny sicher und geborgen.

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

Getty Images Benny Blanco, Musikproduzent

