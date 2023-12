"Sie ist perfekt": Benny Blanco schwärmt von Selena Gomez

Er ist total verknallt! Vor wenigen Tagen überraschte Selena Gomez (31) ihre Fans mit tollen Liebes-News: Sie ist wieder vergeben! Schon seit einem halben Jahr ist die "Good For You"-Interpretin mit dem Musiker Benny Blanco (35) zusammen, hielt ihre Beziehung aber zunächst privat. Nun wollen sie aber kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe machen und teilen immer wieder süße Pärchenfotos. Wie hin und weg Benny von seiner Selena ist, beweist er nun im Netz!

Auf Instagram teilt der 35-Jährige ein Kochvideo mit einer Bekannten. Diese spricht ihn darin ganz nebenbei auf seine Partnerin an: "Wir haben alle die Neuigkeiten gehört, dass du eine superheiße Freundin hast." Benny ist ganz verlegen und will erst nichts dazu sagen. Dann antwortet er "Sie ist perfekt" und grinst schelmisch in die Kamera.

Scheint also so, als ob die beiden ziemlich verliebt ineinander sind. Warum haben sie ihre Beziehung dann so lange geheimgehalten? Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight ausplauderte, wollte sich Selena erst richtig sicher mit ihm sein. "Es hat sie viel Überwindung gekostet, sich auf jemanden einzulassen, aber Benny hat sich ihr gegenüber bewährt", so die Quelle.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco mit Freunden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de