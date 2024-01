Gary Barlow hat seit 14 Jahren keinen Burger mehr gegessen!

Gary Barlow (52) hat einfach eine eiserne Disziplin! Der Sänger ist einer der erfolgreichsten Musiker Großbritanniens und bereits seit über 30 Jahren ein fester Bestandteil der Branche. Entsprechend erlebte der Take That-Star schon so manches Abenteuer und lebte in Saus und Braus. Einen Luxus verbietet sich der Produzent aber trotz allen Ruhms: Gary hat seit über zehn Jahren keinen Burger mehr gegessen!

Das verrät der 52-Jährige in der Show Saturday Kitchen Live. "Ich esse nicht sehr oft Hamburger, aber ich liebe sie so sehr", erklärt er – ergänzt aber auch: "Wenn ich mich richtig erinnere, war ich das letzte Mal 2009 in diesem Gourmet-Himmel!" Das habe vor allem etwas mit seiner Fitnessroutine zu tun, schildert Gary, denn er sei sehr diszipliniert.

Auf deftige Burger verzichtet Gary also – anders sieht es bei Alkohol aus. Der Brite hat sogar seine eigene Weinmarke Gary Barlow Organic Wines. Stolz präsentiert er im Netz immer wieder neue Kreationen.

Getty Images Das Take That-Trio Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen, Juni 2023

Getty Images Gary Barlow bei Greatest Hits Radio in London

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow mit seinen eigenen Weinen

