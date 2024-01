Nach Achselhöhlen und Co.: So übel soll Donald Trump riechen

Donald Trump (77) sorgt gern für Ärger. Zuletzt forderte er Herzogin Meghan (42) zum Streitgespräch auf – ihm gefiel ihr Umgang mit der Queen (✝96) nicht. Mit seiner Art kommt der Ex-US-Präsident wohl nicht überall so gut an. So auch bei dem einstigen republikanischen Kongressabgeordneten Adam Kinzinger, der zwischen 2011 und 2023 den 16. Distrikt des Bundesstaats Illinois im US-Repräsentantenhaus vertrat. Denn Adam packt jetzt aus: Donald soll nach Achselhöhlen, Ketchup, Hintern und Make-up riechen!

"Es ist nicht gut. Wie kann man das beschreiben... man nehme Achselhöhlen, Ketchup, einen Hintern und Make-up und gebe das alles in einen Mixer und fülle es als Parfüm ab. Das ist es in etwa", plaudert er während eines Interviews mit The MeidasTouch Network aus. Wie er auf diese außergewöhnliche Kombination kommt, erklärt er nicht. Der einstige Abgeordnete sei jedoch erstaunt darüber, dass noch nicht mehr Menschen, die dem berüchtigten Unternehmer nahestehen, darüber gesprochen haben.

Vor rund zwei Wochen hatte Adam bereits auf X, ehemals Twitter, über den Republikaner gewitzelt. "Tragt eine Maske, wenn ihr könnt", empfahl er damals. Auf der Plattform machen sich die Nutzer nun einen Spaß aus den Gerüchten. So schreibt einer: "Guten Morgen an alle, die nicht wie Donald Trump riechen."

Donald Trump, Unternehmer

Donald Trump im Juli 2021 in Phoenix

Donald Trump im Juni 2019

