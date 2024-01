So bleibt Cher jung: Die Sängerin enthüllt ihr Geheimnis!

Cher (77) hat das Geheimnis, jung zu bleiben, geknackt! Die Sängerin ist bekannt für ihre markante Stimme und ihr jugendliches Aussehen – keine Spur von Falten, grauen Haaren und Co. In Sachen Beauty dreht sie seit Jahren die Zeit zurück. Ihre Fans spekulieren immer noch über das Beauty-Geheimnis der Musikstars: Cher hat nun ihre Tricks für die ewige Jugend geteilt!

In einem Interview mit "Good Morning Britain" hat die Gesangsikone berichtet, dass sie nicht bereit sei, ihre äußeren Zeichen der Jugend aufzugeben. Sie fühle sich so jung wie eh und je: "Ich kann selbst nicht glauben, dass ich bald 80 werde", erzählte sie. Egal in welchem Alter, sie werde immer Jeans und ihr Haar lang tragen – so habe sie das immer schon gemacht. Zudem erklärte die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin: "Die Gene in meiner Familie sind ziemlich erstaunlich" – ihre eigene Mutter wurde 96 Jahre alt. Am Ende betonte sie: Ehrlich gesagt versuche ich nicht, mich jung zu fühlen. Ich versuche nicht, jung zu sein. Ich bin, wie ich bin!"

Gegenüber Bunte hatte der Dermatologe Timm Golüke eine professionelle Einschätzung von Chers Hautbild gegeben. Er ist überzeugt, dass ihr Lebensstil für ihre jugendliche Haut verantwortlich sei. Dr. Caroline Kim hingegen vermutet, dass das Gesicht der "Believe"-Sängerin "mehrmals nachgestrafft" wurde!

