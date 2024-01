Will sich Britney Spears doch mit ihrem Vater versöhnen?

Wollen sie ihr Kriegsbeil nun doch begraben? Britney Spears (42) stand 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71). Seit November 2021 ist sie wieder frei. In ihrem Buch "The Women in Me" rechnet sie mit dem Unternehmer ab und macht ihm schwere Vorwürfe. Zuletzt berichteten mehrere Insider, dass die Sängerin nicht vorhabe, sich mit ihrem Vater zu versöhnen. Doch sein schlechter Gesundheitszustand soll die "Toxic"-Interpretin jetzt zum Umdenken bewogen haben: Britney ist angeblich doch offen für eine Versöhnung mit Jamie!

Wie Ok! berichtet, soll der Popstar es nicht mehr ausschließen, sich mit seinem Vater zu vertragen: "Es ist in der Schwebe. In Anbetracht seiner medizinischen Situation ist Britney offen für [Gespräche]", verrät ein Insider. Dennoch könne es bis zu einer endgültigen Versöhnung noch einige Zeit dauern: "Diese Art der Wiederannäherung geschieht nicht über Nacht", erklärt der Tippgeber weiter.

Bereits zuvor schien die Musikerin bereit zu sein, ihr zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Mutter Lynne Spears (68) wieder zu kitten: "Britney ist offen dafür, ihre Beziehung zu Lynne zu reparieren, aber sie möchte, dass sich die Dinge auf natürliche Weise entwickeln und nichts erzwingen", plauderte eine Quelle damals gegenüber Us Weekly aus. Ihren 42. Geburtstag soll sie mit ihrer Mutter gefeiert haben.

