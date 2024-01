Gelöschter Kommentar: Das sagt Julian zu Bibis Comeback

Was hält er von ihrem Comeback? Bibi Claßen (30) hatte sich im Mai 2022 nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Julian Claßen (30) komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit gestern ist die Influencerin wieder da: Neben einem neuen Profilbild postete sie in den sozialen Medien ein emotionales Statement. Jetzt ist ein Screenshot von einem angeblichen Kommentar von Julian unter dem Posting aufgetaucht.

"Wir wünschen dir viel Glück und Erfolg bei deinem Lebensabschnitt", lauten die wenigen Worte, die der zweifache Papa angeblich unter den Instagram-Beitrag seiner Ex geschrieben hat. Der Kommentar ist mittlerweile aber anscheinend wieder gelöscht worden. Bei den Fans sorgt die knappe Äußerung des Youtubers jedoch für einigen Wirbel: "Ist ja lieb gemeint, kommt aber irgendwie komisch, so was auf Instagram zu schreiben, weil sich die zwei ja trotzdem treffen", findet ein Nutzer. "Wie nett. Aber nicht liebevoll. Die Frau war 13 Jahre lang seine Partnerin und er kommentiert so?", wundert sich ein zweiter User.

In ihrem emotionalen Comeback-Statement auf Instagram erklärte die Unternehmerin, ihre Fans zukünftig wieder mehr in ihren Alltag mitnehmen zu wollen. Dies solle jedoch auf eine andere Art geschehen: "Ich möchte Dinge mit euch teilen, die mich inspirieren und bewegen." Als ersten Schritt änderte sie bereits ihren Namen: Auf der Plattform ist sie mittlerweile unter ihrem Geburtsnamen Bianca Heinicke zu finden.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2022

