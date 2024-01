Adieu BibisBeautyPalace: Bianca Claßen benennt sich um!

Sie geht neue Wege! Bibi Claßen (30) hatte sich nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann Julian Claßen (30) komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch zuletzt gab es einige Hinweise auf ein Comeback – erst änderte die Influencerin ihr Profilbild in den sozialen Medien, dann meldete sie sich mit einem langen Statement zurück. Nun hat Bibi auf ihrem Profil eine weitere Änderung vorgenommen!

Nachdem sie bereits vor einigen Tagen angekündigt hatte, sich nun wieder mehr bei ihren Fans zu melden, dabei aber eine neue Richtung einschlagen zu wollen, geht die YouTuberin nun den nächsten Schritt: Neben ihrem Profilbild änderte sie auch ihren Instagram-Namen. Wer nach "BibisBeautyPalace" sucht, wird nicht mehr fündig. Stattdessen postet sie ab jetzt als Bianca Heinicke, also unter ihrem Geburtsnamen. Dies könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass die Scheidung von ihrem Ex-Mann Julian endgültig vollzogen ist.

In ihrem emotionalen Comeback-Statement erklärte die zweifache Mama, dass sie ihre Fans in Zukunft wieder mehr in ihren Alltag mitnehmen wolle, wenn auch auf eine andere Art als vor ihrem Rückzug: "Umso mehr freue ich mich auf alle Momente, die kommen werden, an denen ich euch an bestimmten Dingen in meinem Leben teilhaben lasse. Ich möchte Dinge mit euch teilen, die mich inspirieren und bewegen."

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023

ActionPress Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

