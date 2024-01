Im neuen Jahr: Jessie J möchte sich wieder wohler fühlen!

Jessie J (35) möchte im neuen Jahr etwas ändern! Im Mai vergangenen Jahres begrüßte die britische Sängerin gemeinsam mit ihrem Partner Chanan Colman ihr erstes Kind auf der Welt. Seitdem gibt die frischgebackene Mama ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und hält sie mit Schnappschüssen stets auf dem Laufenden. Dabei postet sie unter anderem Updates zu ihrem Körper. So auch jetzt – und dabei gibt Jessie ganz offen zu, dass sie sich derzeit in ihrem After-Baby-Body nicht wohlfühlt!

In ihrer Instagram-Story spricht die 35-Jährige über die Ernährungsumstellung, die sie im neuen Jahr vornehmen will, um sich in ihrem Körper wieder besser zu fühlen. Die "Domino"-Sängerin habe während ihrer Schwangerschaft komplett auf Fleisch verzichtet. Während sie gestillt habe, sei die Sehnsucht danach riesig gewesen, sodass sie letztlich wieder angefangen habe, Fleisch zu essen. "Ich möchte wieder vegan leben, aber will mir dieses Mal nicht so viel Druck auferlegen", betont Jessie.

In der Vergangenheit hatte die "Bang Bang"-Interpretin bereits deutlich gemacht, dass sie sich ihren Prä-Baby-Body nicht mehr zurückwünsche. "Ich will, dass mein Körper sich weiterentwickelt!", hatte Jessie ihren Fans via Social Media mitgeteilt.

Getty Images Jessie J mit ihrem Sohn Sky und ihrem Partner Chanan Colman, Dezember 2023

Getty Images Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky

