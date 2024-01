"Jahr der Mädels": Stichelt Sophie Turner hier gegen Ex Joe?

Spielt sie damit auf ihren Verflossenen an? Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) sorgten im vergangenen Jahr für jede Menge Gesprächsstoff. Nachdem sich die beiden Superstars nach vier gemeinsamen Ehejahren voneinander getrennt hatten, lieferten sie sich im Netz eine öffentliche Schlammschlacht. Seit geraumer Zeit schien das einstige Paar das Kriegsbeil jedoch begraben zu haben – zumindest bis jetzt. Schießt Sophie in einem aktuellen Post etwa gegen ihren Noch-Ehemann Joe?

Auf Instagram teilt die Game of Thrones-Darstellerin eine Reihe von Bildern, mit denen sie das vergangene Jahr Revue passieren lässt. "2023 war das Jahr der Mädels. Die Prognose für 2024 sieht ziemlich unverändert aus", schreibt sie zusätzlich zu dem Posting, das schon fast als Seitenhieb gegen ihren Ex Joe verstanden werden könnte. Während Sophie für einen Schnappschuss mit einer Freundin in einem Restaurant posiert, zeigt sie ein weiterer gemeinsam mit ihrer starlastigen Freundesgruppe. An der Seite von Sabrina Carpenter (24) und Taylor Swift (34) schenkt die Schauspielerin der Kamera ihr breitestes Grinsen.

Seit ihrer Trennung scheint Sophie ihre Freizeit jedoch nicht nur mit ihren Freunden zu verbringen. Schnappschüsse zeigten den Filmstar vermehrt beim Turteln in der Öffentlichkeit mit dem britischen Adelsspross Peregrine Pearson. Gegenüber Us Weekly berichtete ein Insider zuletzt, dass sich Sophie und Perry in den vergangenen Wochen "immer näher gekommen" seien.

Instagram / sophiet Sophie Turner mit einer Freundin

Instagram / sophiet Sophie Turner, Sabrina Carpenter und Taylor Swift mit ihren Freunden

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

