Zara McDermott verletzte sich bei "Strictly Come Dancing"!

Dieses Training ist nicht ohne! Nicht nur bei Let's Dance werden alljährlich Prominente gemeinsam mit echten Profis auf die Tanzfläche geschickt. Im britischen Äquivalent Strictly Come Dancing ging die Moderatorin Zara McDermott (27) 2023 an den Start und schaffte es gemeinsam mit Graziano Di Prima (29) in die fünfte Runde. Auch in Großbritannien kommen die Kandidaten beim Training ganz schön ins Schwitzen – Zara verrät nun, dass sie sich dabei sogar verletzt hat!

"Ich habe mir buchstäblich meine Zehennägel abgetanzt", verrät die einstige Love Island-Kandidatin nun in einem Clip auf Instagram, in dem sie ihr Jahr und ihre Teilnahme an der Tanzsendung reflektiert. "Das ist kein Scherz, ich habe nur noch drei Zehennägel übrig", führt Zara weiter aus. Sie sei aber sehr dankbar für die Möglichkeit, an "Strictly Come Dancing" teilgenommen zu haben. "Ich hätte es niemals zu träumen gewagt, Teil der Show zu sein", schwärmt die 27-Jährige.

"Strictly Come Dancing" ist nicht bloß das britische Äquivalent zum deutschen "Let's Dance", sondern teilt sich auch eine Jurorin. Motsi Mabuse (42) schwingt in beiden Sendungen die Kelle und bewertet die Tänze der teilnehmenden Promis mit ihren Profi-Kollegen.

Getty Images Zara McDermott, Moderatorin

Instagram / zara_mcdermott Graziano Di Prima und Zara McDermott

Getty Images Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

