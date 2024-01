Alessandra Ambrosio und Tochter posieren in glitzerndem Look

Sie ist ihr Abbild. Alessandra Ambrosio (42) ist eines der erfolgreichsten Models der Welt. Doch während sie in ihrem beruflichen Leben auf den Laufstegen der Welt zu Hause ist, ist die gebürtige Brasilianerin im Privaten vor allem eins – und zwar Mutter. In den sozialen Netzwerken gewährt die Schönheit deswegen regelmäßige Einblicke in ihren Alltag. So wie auch jetzt wieder: Alessandra und ihre Tochter Anja (15) sehen auf gemeinsamen Silvester-Schnappschüssen aus wie Schwestern!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die ehemalige Victoria's Secret-Schönheit mehrere Bilder, die sie und ihre Liebsten bei einer Silvesterparty zeigen. Während sie auf mehreren Schnappschüssen alleine freudestrahlend in die Kamera blickt, posiert sie auf den anderen Bildern gemeinsam mit ihren beiden Kids. Eins wird dabei schnell klar: Alessandras 15-jährige Tochter ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Seite an Seite funkeln die beiden Frauen auf den Fotos mit ihren glitzernden Kleidern um die Wette.

Dass die 42-Jährige offenbar kaum stolzer auf ihr Mini-Me sein könnte, bewies sie bereits in der Vergangenheit. Anfang letzten Jahres teilte die zweifache Mutter via Instagram mehrere lustige Aufnahmen. Diese zeigten sie zusammen mit ihren Töchterchen vor traumhafter Kulisse im Meer stehend. Den Post betitelte das Model damals mit den Worten "unendliche Liebe".

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Model

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihren Kindern

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Tochter Anja in Isla Holbox, Mexico. 2023

